Processo a Emanuele Pozzolo per lo sparo di Capodanno 2024 nel Biellese

Loche funestò ilnelda oggi è nelle aule giudiziarie. Si è aperto in tribunale a Biella il, con rito ordinario, a carico di, il deputato di Fratelli d'Italia, unico imputato per il proiettile che nelle prime ore delcolpì Luca Campana, uno dei partecipanti alla festicciola appena terminata nella pro loco del paesino della provincia, Rosazza., presente in aula, deve rispondere di porto illegale di arma dae porto illegale di munizionamento da guerra. Sul suo profilo social il parlamentare ha criticato l'esposizione di manifesti contro la riforma della giustizia appesi in bacheca vicino all'aula del tribunale dove si è tenuta l'udienza delche lo riguarda. "È davvero curioso e singolare - ha scritto- come negli spazi delle aule di giustizia si evidenzi un clima di opposizione pubblica, piuttosto sfacciata, contro la politica e contro le legittime scelte del potere legislativo.