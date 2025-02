Ilrestodelcarlino.it - Problema tecnico durante il volo Parigi Bologna, l’aereo inverte la rotta

, 25 febbraio 2025 - Problemi questa mattina per ildi Air France:è tornato indietro, i passeggeri hanno poi cambiato aereo e sono arrivati al Marconi con circa 4 ore di ritardo. ImprevistosulAir France AF 1228 IlAF 1228 con l'Airbus A319, partito dall’aeroporto Charles de Gaulle alle 8.55, doveva atterrare al Marconi dialle 10.35. Tuttavia, poco dopo il decollo, ha invertito laper tornare allo scalono. L'aereo si sarebbe trovato sopra la Svizzera quando è stato deciso di fare dietrofront. Motivo del ritorno: un, secondo quanto confermato dall'ufficio stampa di Air France. Fortunatamente non si è stata una situazione di un'emergenza né di pericolo per la sicurezza dei passeggeri, ma il capitano ha preferito ritornare aper ricevere il supportonecessario presso la base operativa e ripartire rapidamente con un altro aereo, l’Airbus 320.