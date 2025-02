Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Empoli: pronti almeno tre cambi rispetto al campionato, possibile sorpresa tra i titolari

La Juventus è pronta a scendere sul terreno di gioco per la sfida contro l'Empoli in programma domani all'Allianz Stadium di Torino e che mette in palio un biglietto per la semifinale di Coppa Italia. Secondo il Corriere dello Sport in difesa giocheranno ancora Gatti e Kelly, con Weah a destra e uno tra Alberto Costa e Rouhi a sinistra (occhio però anche al solito McKennie, che può giocare ovunque). Si rivedranno dall'inizio Thuram a centrocampo e Mbangula e Nico Gonzalez sulle corsie. In avanti il solito ballottaggio Kolo Muani-Vlahovic.