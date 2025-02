Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Empoli Coppa Italia: le ultime sulle possibili scelte di Thiago Motta. Tante novità nell’undici titolare

di RedazionentusNews24pensa a una soluzione per far coesistere Kolo Muani e Vlahovic: ecco l’ultima idea dell’allenatore italo-brasilianoA poco meno di 24 ore dalla sfida dell’Allianz Stadium, emergono delle importantirelative alledi. Per questa partita, valida come gara secca per i quarti distarebbe pensando di adottaredi formazione molto precise. Detto che Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso andranno a comporre la linea difensiva e difenderanno Perin, le veresi registrano a centrocampo e in attacco.Koopmeiners e Thuram andranno a supportare un tridente sulla trequarti composto da Kolo Muani, McKennie e Nico Gonzalez. Questi ultimi sosterranno l’unica punta che sarà Dusan Vlahovic.