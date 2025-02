Ilrestodelcarlino.it - Principio d’incendio. Allarme al Sert

ieri mattina aldi Persiceto per unsegnalato verso le 9.15; il rogo è stato causato da un guasto all’impianto elettrico. Sono in corso le verifiche da parte del servizio tecnico dell’Azienda USL. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno assicurato l’assenza di focolai e areato i locali. Previsto il ritorno alla normalità entro due o tre giorni: intanto gli operatori della struttura continueranno la loro attività nei locali del Polo Sanitario di San Giovanni in Persiceto.