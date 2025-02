Sport.quotidiano.net - Primavera. Ancora difficoltà per gli azzurrini. Zero vittorie nel 2025

Cesena2Empoli1 CESENA: Montalti, Campedelli R., Valentini, Castorri, Perini, Coveri (83’ Tosku), Pitti (73’ Domeniconi), Zamagni (83’ Ronchetti), Gallea, Giovannini (73’ Chinelli), Abbondanza. All.: Campedelli N. EMPOLI: Biagini, Moray (65’ Busiello), El Biache, Falcusan, Trdan (84’ Barsotti), Huqi, Mannelli (80’ Lauricella), Chiucchiuini (46’ Matteazzi), Popov, Rugani, Gravelo (65’ Monaco). All.: Filippeschi. Arbitro: Caruso di Viterbo. Reti: 16’ Zamagni; 57’ aut. Zamagni; 58’ Abbondanza. CESENA – Prosegue il momento no delladell’Empoli,a secco di successo in questo, che esce con le ossa rotte dalla sfida salvezza di Cesena. Al di là della sconfitta di misura, infatti, glihanno subito la maggior brillantezza dei romagnoli, adesso distanti cinque punti in classifica mentre l’Empoli resta quartultimo e al momento costretto a giocarsi la salvezza nello spareggio col Bologna.