Prima condanna a Brescia per fanghi tossici: ma le leggi ambientali vanno migliorate

Lo scorso 20 febbraio 2025 insieme a Padre Maurizio Patriciello sono stato audito in via informale (ottava volta) dalla Commissione Ecomafie. Quel giorno era la giornata mondiale dedicata al contrasto del colangiocarcinoma epatite c negativo, che vede come causa patogenetica principale l’avvelenamento da sostanze tipo diossine e policlorobifenili (pcb) in particolare tipo 118 (IARC 2010) contenuto nell’apirolio prodotto dalla ditta Caffaro disin dal 1982.Nel 2007 quale difensore civico delle Assise di Palazzo Marigliano presiedute dall’Avvocato Gerardo Marotta, fui inviato a studiare cosa stesse accadendo ad Acerra dichiarata colpita da disastro ambientale nel 2006 dal governo Prodi. Scoprii che si stava procedendo all’abbattimento di tutte le pecore a libero pascolo presenti nel territorio fertilissimo della città di Acerra perché nel loro latte erano state riscontrate in concentrazioni altissime diossine e pcb.