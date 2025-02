Lanazione.it - Prevenire gli incidenti domestici, in Casentino l’incontro aperto alla cittadinanza

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Un focus sulla prevenzione domestica, partendo dai rischi più comuni che possono nascondersi in casa per poi fornire consigli e informazioni utili su come evitarein ambienti. È l’obiettivo delche si terrà oggi pomeriggio alle 16 (presso la Bocciofila di Bibbiena) e promosso dal Comitato di partecipazione e dZona Distretto delsarà tenuto dall’infermiera di Cure Primarie zona Alta Val D'Elsa, Lucia La Rosa e offrirà spunti di riflessione, ma anche una guida pratica per aumentare la sicurezza domestica per proteggere tutti i membri della famiglia, soprattutto i più vulnerabili come bambini e bambine e persone anziane. «Glisono più frequenti di quanto si possa immaginare e possono avere conseguenze gravi - sottolinea l’infermiera La Rosa - Cadute, ustioni, intossicazioni, soffocamento eelettrici sono solo alcuni esempi dei pericoli che possono verificarsi tra le mura domestiche.