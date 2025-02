Lanazione.it - “Preso a sprangate in testa”: un arresto e denunce varie per la guerriglia fra tifosi in A12

Viareggio, 25 febbraio 2025 – Un pomeriggio di follia che ha portato per il momento a une tre. Questi i primi risultati delle indagini per gli scontri fraaccaduti sull’A12 Genova Rosignano intorno alle 16 di domenica 23 febbraio sulla carreggiata in direzione Genova. Unafra i sostenitori della Lucchese e quelli del Perugia, che si sono intercettati mentre andavano a vedere le rispettive partite in Liguria (La Lucchese a Sestri Levante, il Perugia a Chiavari con l’Entella). Incroci di campionato che hanno portato a questo scontro in autostrada. La battaglia è cominciata subito. Iniziata in area di servizio, è poi proseguita pericolosamente sulla carreggiata in direzione Genova, con le auto che stavano passando. La polizia stradale, intervenuta, è riuscita a chiudere il tratto per evitare incidenti.