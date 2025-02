Ilgiorno.it - Prese a calci, pugni e bottigliate un passante incrociato per caso in strada: il tribunale di Varese lo condanna a 10 anni e 6 mesi per tentato omicidio

, 25 febbraio 2025 – È statoto a diecie seiperil 37enne di nazionalità tunisina che ha ferito in modo grave aunin centro aun anno fa. La sentenza di primo grado è stata pronunciata oggi daldi. L'accusa aveva chiesto otto.L'aggressione ai ddi un 67enne si era consumata il 30 dicembre 2023 in corso Aldo Moro, a, vicino a una libreria. Stando a quanto ricostruito dal pubblico ministero davanti al collegio presieduto dal giudice Cesare Tacconi, a incastrare il 37enne ci sono i video delle telecamere di sorveglianzanti in centro città. Il 43enne è già noto alle forze dell'ordine. Quando gli uomini delle volanti della polizia di Stato intervenute al momento del fatto videro le immagini non ebbero dubbi nell'identificarlo e per l'uomo scattarono le manette.