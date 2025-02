Lanazione.it - Premio Scriabin. In tre sul podio ma senza il primo

Per il secondo anno consecutivo ilinternazionale pianistico "" non assegna il gradino più alto del. La giuria presieduta dal direttore artistico Antonio Di Cristofano, per decisione unanime, ha premiato con il secondo posto ex aequo Kirill Rogovoi (17 anni, Russia) e Zeyu Shen (25 anni, Cina), mentre il terzoè andato a Roman Sonin (21 anni, Russia). Ilspeciale alla miglior esecuzione di un brano diè stato assegnato al pianista bielorusso 23enne Uladzislau Khandohi, mentre ilspeciale al miglior pianista italiano – introdotto proprio in questa edizione del concorso – è andato al 26enne Alessandro Villalva. Il russo Roman Sonin ha vinto anche ilspeciale del pubblico del Teatro degli Industri, dove i tre finalisti si sono esibiti nella serata finale di domenica con l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal polacco Jan Milosz Zarzycki.