Preghiere per papa Francesco, da Assisi il rosario in diretta streaming

Firenze, 25 febbraio 2025 – Si moltiplicano le occasioni di preghiera per, ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, e ovviamente non potevano mancare le iniziative da. "Invitiamo tutti a partecipare alperquesta sera alle 18,55 in Chiesa Inferiore, con la speranza che le nostre intenzioni e la nostra preghiera possano portargli conforto e forza”, si legge sulla pagina Fb Sand’. E per consentire a tutti di partecipare, ilsarà anche in. Lumini sotto la statua diGiovanni Paolo II, al policlinico Gemelli, dove è ricoverato. Roma, 25 febbraio 2025 ANSA/MASSIMO PERCOSSI Ledei frati francescani "Preghiamo pere lo aspettiamo ancora ad”, dice fra Marco Moroni, custode del Sacro convento di San