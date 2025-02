Thesocialpost.it - Preghiere a San Pietro per Papa Francesco: in prima fila anche i cardinali anti Bergoglio

Piazza Sansi riempie diper, con l’intera Curia romana raccolta in un momento di raccoglimento. Tra i presenti si trovanoche hanno espresso riserve sulla direzione impressa al Pontificato, pur rimanendo parte della celebrazione.Sul sagrato, in, spicca la figura del cardinale statunitense Raymond Leo Burke, noto per le sue posizioni critiche. Firmatario, insieme ad altri porporati, dei cosiddetti ‘dubia’, ha sollevato interrogativi su questioni dottrinali come la benedizione delle coppie omosessuali e il requisito del pentimento per l’assoluzione. Alla vigilia del Sinodo, aveva organizzato un evento dedicato alla cosiddetta “Babele sinodale”, manifestando il proprio dissenso. Pur incontrando più volte, le sue posizioni sono state considerate divisive, portando alla revoca della sua abitazione in Vaticano, una decisione mai annunciata ufficialmente, ma nemmeno smentita.