Preconcetti e ’corpi che contano’. Lo sport è davvero inclusivo?

’Immigrato, forestiero, scimmia.’. Queste parole ci vengono tatuate addosso, con un ago profondo e ci risuonano nelle orecchie, nei meandri dei nostri cuori e ci sotterrano facendoci rendere conto che non siamo nella così tanto illusa realtà propagandistica, diversa da quella che ci raccontano nei libri e ci vogliono imprimere con forza nella testa, proprio loro, gli inviati del mondo positivo e spensierato. Denunciamo accuse provocatorie, scagliate come pietre senza ritrosia e pudore, ma non ci rendiamo conto che siamo noi i primi a discriminare se valutiamo l’altro secondo il concetto di razza. Ci ostiniamo a ripetere gli ideali dell’uguaglianza, anche se siamo i primi ad aver bisogno di estremità e barriere per sentirci al sicuro nei nostri usi, costumi, tradizioni, nella ’nostra’ cultura.