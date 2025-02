Lanazione.it - Prato, il Comune propone alla Provincia la cessione delle sedi di Buzzi, Datini e Livi

Leggi su Lanazione.it

, 25 febbraio 2025 - Ildiladella proprietà degli immobili sede degli istituti superiori Tullio, Francescoe Carlo, con vincolo di destinazione ad uso scolastico: il trasferimento di proprietà consentirebbe infatti una notevole semplificazione degli ambiti di competenza tra i due enti, considerando che quella in materia di istruzione per le scuole secondarie di secondo grado ricade nella sfera della, mentre la proprietà degli edifici è del. Invece in seguito agli approfondimenti eseguiti dagli Uffici di Pubblica Istruzione e Patrimonio, al momento non è possibile procedere al trasferimento di proprietà della sede del Liceo Classico Cicognini di via Baldanzi, in quanto l’immobile presenta parti murarie e impiantistiche in condivisione con la limitrofa scuola secondaria di primo grado Curzio Malaparte: rendere i due edifici completamente indipendenti richiederebbe lavori ad oggi non sostenibili da parte dell'Amministrazione comunale.