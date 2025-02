Tpi.it - Prato, 22enne uccide la madre a coltellate e dà fuoco alla casa

A Montepiano, frazione del Comune di Vernio, in provincia di, un ragazzo di 22 anni è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di aver ucciso ala60enne e di aver dato alle fiamme l’abitazione in cui viveva insieme a lei.La tragedia è avvenuta all’alba di oggi, martedì 25 febbraio. I militari dell’Arma e i Vigili delsono stati allertati, presumibilmente dai residenti della zona, spaventati dal fumo che fuoriusciva d.I pompieri hanno domato le fiamme in pochi minuti e, una volta entrati nell’abitazione, hanno scoperto il corpo esanime della donna a terra su cui sono state trovate almeno tre ferite da arma da taglio.Le attenzione degli investigatori si sono concentrate subito sul figliodella donna, trovato nei pressi dellain stato confusionale.