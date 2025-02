Metropolitanmagazine.it - Prato, 22enne in custodia per presunto omicidio della madre: lei accoltellata, in casa appiccato incendio

La tragedia è successa oggi a precisamente a Montepiano e Vernio: uncoinvolge una donna di 60 anni. Era ladi un ragazzo di 22 anni già seguito dagli assistenti sociali, che dopo la tragica aggressione ha dato fuoco alla villetta di famiglia. Il ragazzo, già con diversi problemi, è ora sottodei Carabinieri.donna di 60 anni dal figlioStando a una prima ricostruzione il figlio, secondo quanto raccontato, aveva vari problemi di natura psicologica. Per questo i servizi sociali del Comune di Vernio si occupavano di lui da molti anni, così come assieme ai membrisua famiglia. Mentre il padre del giovane, che non vive più con loro da tempo, questa mattina è accorso sul luogo del delitto allertato da alcuni abitanti di Montepiano.