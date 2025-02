Tg24.sky.it - Prato, 22enne accoltella la madre e incendia la casa: ammette responsabilità al pm

Leggi su Tg24.sky.it

Omicidio nella notte di martedì 25 febbraio in provincia di. Un giovane di 22 anni ha ucciso lacon almeno tre coltellate e poi ha dato fuoco all'abitazione. E' successo questa mattina verso le 4, a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore diLuca Tescaroli e il pubblico ministero di turno Laura Canovai.Interrogato nel pomeriggio dal sostituto procuratore Laura Canovai e difeso dall'avvocato Roberta Roviello, il ragazzo avrebbe ammesso la suaper l'mento della. L'indagato, sotto custodia, è stato trasferito in una struttura ospedaliera in ragione delle sue condizioni di disabilità. L'incedioI carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di una villetta.