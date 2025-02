Ilfattoquotidiano.it - “Potrei inventarmi molte possibile scuse ma credo che sia meglio essere onesto: non sono riuscito a scriverlo. Che figura di m****”: Luca Bizzarri rimanda il suo spettacolo

“Non hanno un amico”. Un modo di dire cheha iniziato a usare su X a proposito di personaggi dell’attualità politica (e non solo) e che è diventato il titolo di un podcast di Chora News scritto dall’attore e da Ugo Ripamonti. Un successo, tanto da arrivare anche a teatro con una prima edizione. E con una seconda, la cui première era prevista per il 7 marzo a Genova ma che è stata spostata al 23 ottobre. Come mai? “Ho fatto unadi ***** ma èdire la verità”, le parole del comico al Secolo XIX. A cosa si riferisce lo spiega in una lettera indirizzata al Politeama Genovese: “Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per loNon hanno un amico 2 che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città.