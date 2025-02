Oasport.it - Potenziare la performance nel trail running: l’importanza della massa muscolare

Ilè una disciplina che richiede un impegno fisico notevole, coinvolgendo un mix di resistenza, agilità, forza e capacità di adattamento.Gli atleti che lo praticano sono chiamati ad affrontare sfide in ambienti naturali, dove salite ripide, discese impervie e cambiamenti improvvisi del terreno mettono alla prova non solo la tenacia, ma anche la forza. Sebbene la resistenza sia indubbiamente un elemento fondamentale,nelle prestazioni delè spesso sottovalutata, poiché svolge un ruolo cruciale nel migliorare la forza durante le salite e nella stabilità delle discese, contribuendo significativamente alle prestazioni complessive dell’atleta.Relazione traNel, lanon dipendono esclusivamente dalla capacità di mantenere un ritmo costante per lunghe distanze.