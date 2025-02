Ilfattoquotidiano.it - Portiere 19enne tenuto in ostaggio e torturato dal presidente del club, che lo accusa di scommesse. Ignorato l’appello della madre

Un caso di una gravità inaudita, che se confermato nella sua interezza dovrebbe portare all’intervento anche dei massimi vertici del calcio mondiale. In Camerun un giovane, Eric Parfait Djomeni, è sparito da almeno tre giorni. Secondo le ricostruzioni dei media locali, è stato rapito su mandato di Valentin Kwain,del Victoria United,di prima divisione, che lo tiene in uno stato di detenzione e lo sta torturando. Il tutto per presunte accuse di calcio, che però non sono mai state confermate da nessuna prova.Il caso è esploso dopo un video diventato virale sul web in cui si vede la mamma del calciatore che viene cacciata in modo brutale dalla sede del Victoria United. Era andata proprio a incontrare ilKwain per chiedere notizie di suo figlio.