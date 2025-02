Anteprima24.it - Porta via la figlia e sparisce, ore di ansia nel Napoletano

Tempo di lettura: 2 minutiSono ore diquelle che sta vivendo la comunità di Torre del Greco per le sorti di Maria (il nome è di fantasia), una ragazzina di 13 anni della quale non si hanno più notizie da domenica sera, da quando cioè la mamma di 32 anni l’ha sottratta alla nonna materna – alla quale la minore era stata temporaneamente affidata – al termine di una colluttazione. Alla 32enne, già in cura per problemi di natura psichica, era stata provvisoriamente impedito di vedere la, in attesa di alcuni accertamenti avviati dal tribunale per i minorenni di Napoli, con l’affidamento alla nonna.Proprio la madre della 32enne, insieme al marito dalla quale quest’ultima è separata, aveva denunciato il fatto già domenica sera ai carabinieri della locale compagnia. Da quel momento erano scattate le prime verifiche, ma della donna e della minore non erano state travate tracce né nel b&b dove la 32enne aveva trovato temporaneo alloggio, né nella zona del centro storico dove invece risiede.