Ilgiorno.it - PopSondrio. Il Pd: a rischio l’economia

"Difendere la Banca Popolare di Sondrio non vuol dire difendere solo un istituto di credito, ma anche e soprattutto gli interessi di tutti i valtellinesi e valchiavennaschi che subirebbero le conseguenze di uno spostamento della governance". Il Partito democratico della provincia di Sondrio lancia un appello alle istituzioni e alla politica locale, nel timore che l’Offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Bper sulla Banca Popolare di Sondrio possa "infliggere un duro colpo allo sviluppo socio-economico locale, già fortemente provato dalle criticità tipiche di un territorio montano e decentrato come il nostro". In una nota si sottolineano le caratteristiche uniche della "banca di casa", che "rappresenta da oltre 150 anni uno dei pilastri istituzionali del nostro territorio giocando un ruolo attivo di supporto allo sviluppo economico, culturale e sociale.