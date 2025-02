Ilrestodelcarlino.it - "Ponticello distrutto, ma nessuno interviene"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I cittadini tornano a puntare il dito sul ponte di legno che collega Villa Sant’Antonio di Ascoli al centro commerciale ‘Città delle stelle’. "La passarella è ormai ridotta a pezzi, eppurealza un dito per sistemarla, si tratta di un percorso fondamentale per raggiungere il centro commerciale e fare la spesa. Ogni giorno ci passano tantissime persone, che cosa stiamo aspettando? Che qualcuno si faccia male seriamente?". E’ il duro attacco dei residenti, che ogni giorno percorrono il sentiero per fare le compere. "Non si può più rimandare – rincarano la dose – quel ponte va sistemato e al più presto possibile, stiamo parlando di incolumità pubblica". Se si scende dalla piazzale antistante la chiesa di Sant’Antonio da Padova verso la zona industriale, si scopre uno spaccato impressionante, sotto il ponte della ferrovia si trova di tutto: immondizia, imbrattamenti e infine il ponte a pezzi.