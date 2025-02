Anteprima24.it - Pontecagnano Faiano, sindaco Lanzara a lavoro per l’emergenza sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minutoNon è facile trovare una soluzione nei tempi brevi per mettere inla strada litoranea, ma sul lungo termine l’arteria è destinata a scomparire quando verrà realizzata la riqualificazione dell’intera zona con il Masterplan. È in estrema sintesi quanto dichiarato oggi daldiGiuseppe, invitato ad esprimere una riflessione sulla pericolosità dell’arteria, il giorno dopo l’ennesima tragedia che si è consumata sulla strada. Ieri mattina Eleonora N. una donna di 48 anni è stata investita ed uccisa mentre attraversava la strada dopo aver fatto la spesa. Non è la prima volta purtroppo che sulla strada si registrano investimenti ed incidenti mortali. Ma come ha spiegato questa mattina il primo cittadino dinon è facile trovare una soluzione anche se si sta lavorando di concerto con la Prefettura e la provincia di Salerno per individuare un intervento tampone che consenta di limitare la velocità.