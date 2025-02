Tvzap.it - Ponte crolla in un cantiere autostradale, ci sono morti e feriti: il momento del disastro (VIDEO)

Drammatiche immagini arrivano dalla Corea del Sud, dove nelle scorse ore unin costruzione èto a Cheonan, a sud di Seul, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre cinque. I soccorritorial lavoro per cercare eventuali dispersi, mentre le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della tragedia.Leggi anche: Salvatore scomparso da due giorni: poco fa il drammatico ritrovamentoLeggi anche: Papa Francesco, nuovo bollettino: le ultime notizie dall’ospedalein unL’incidente si è verificato alle 9:50 ora locale (l’1:50 in Italia) in undove era in corso la costruzione di un tratto dell’autostrada Seul-Sejong. Secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale dei Vigili del Fuoco, cinque travi d’acciaio che reggevano la strutturacollassate in sequenza mentre gli operai stavano utilizzando una gru per spostarle tra i piloni.