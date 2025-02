Ilrestodelcarlino.it - Polizze contro le catastrofi naturali. Legacoop: "L’obbligo ci penalizza"

Scatterà il 31 marzoper le imprese di assicurarsileprevisto dal ‘decreto milleproroghe’ e sono ancora tanti i dubbi tra gli operatori che riguardano diversi punti, a partire dal costo delledifferenziato in base al rischio territoriale che potrebbere pesantemente proprio le imprese romagnole che operano in una zona già duramente colpita dalle alluvioni. "In base ai nuovi parametri – sottolinea il presidente diRomagna Paolo Lucchi –, i costi per le imprese romagnole potrebbero anche raddoppiare. Parliamo di decine di migliaia di euro in più per le aziende più strutturate. A fronte di un disimpegno diretto dello Stato nel risarcimento dei danni, ci saremmo aspettati contributi concreti per rendere accessibili le coperture assicurative.