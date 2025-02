Ilrestodelcarlino.it - Poker di Ndiaye, il Bagnacavallo vola. Rimonta del Savio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il, nel girone G di Prima Categoria: i biancorossi travolgono a domicilio 5-1 il Fosso Ghiaia grazie ad undi reti di Ibrahima(nella foto), salito così a 8 gol in campionato. Non poteva mancare neppure il 14º gol di Camara per ilissimo della capolista che porta a +2 il suo vantaggio sull’immediata inseguitrice, non più il Savarna (2-2 nel big match col Santa Sofia) ma il San Vittore che affossa 4-0 l’Only Sport Alfonsine trascinato anche dalla doppietta di Luca Tappi Imolesi. Malgrado il vantaggio a inizio secondo tempo con Pirazzoli, il Real Fusignano pareggia 1-1 col Meldola, che impatta pochi minuti dopo col rigore di Ghetti. Clamorosa ladelche si trova sotto di due gol, al 30’ del primo tempo, nello scontro col Vecchiazzano ma ha la forza di ribaltare tutto e con una doppietta di Bandini (la seconda rete allo scadere) e Vukaj per il 3-2 finale.