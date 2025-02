Unlimitednews.it - Poker al Monza, la Roma torna in corsa per l’Europa

(ITALPRESS) – Labatte il4-0, centra il decimo risultato utile consecutivo in Serie A e si iscrive ufficialmente allaper un posto in Europa. All’Olimpico, infatti, i giallorossi giocano una partita da squadra matura, ottenendo una vittoria mai in discussione e portandosi a -2 dal sesto posto della Fiorentina, in attesa di conoscere quale sarà l’esito del recupero tra Bologna e Milan, attualmente lontane appena un punto. Rispetto alle previsioni della vigilia, Ranieri opta per un turnover più contenuto, riproponendo Hummels al centro della difesa con Mancini e N’Dicka ai lati. A centrocampo c’è Pisilli al fianco di Cristante, mentre Baldanzi e Soulè sono a sostegno di Shomurodov. Nesta, invece, conferma la formazione titolare vista contro il Lecce, a parte Lekovic e Broon al posto di D’Ambrosio (infortunato) e Izzo (squalificato).