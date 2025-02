Sport.quotidiano.net - Poggibonsi: il bicchiere è mezzo pieno. L’ultimo succeso è però del 12 gennaio

Una prova nel complesso di segno favorevole, un finale di gara in crescendo con qualche opportunità per sbloccare, e una partita senza reti al passivo. La visione del classico, suggerisce queste sensazioni all’ambiente del, che accoglie tutto sommato in termini positivi il punto dei novanta minuti allo stadio Artemio Franchi. Sull’altro piatto della bilancia, trovaspazio il prolungamento del digiuno di vittorie – l’ultima affermazione dei Leoni risale al 12, il 3-1 ottenuto in trasferta con la Fezzanese – e una situazione di classifica che evidenzia ancora di più l’incertezza e il forte equilibrio tra le formazioni in lotta per raggiungere la quota della sicurezza e per evitare di scivolare nell’area dei playout. Una vera bagarre, con ben sei team nello spazio ristretto di un paio di punti.