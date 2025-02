Ilrestodelcarlino.it - Poco alcol nel vino, cade il tabù: arriva il dealcolato

Cesena, 25 febbraio 2025 – La parolain Italia evoca usi e costumi quasi immutabili e così dearlo è stato per lungo tempo un. L’Italia ha impiegato tre anni per recepire una norma europea ed èta in coda a Francia, Spagna e Germania. Con il decreto del 23 dicembre scorso la filiera nazionale delpuò ora operare con regole simili a quelle in vigore da anni sul mercato europeo: in particolare è concessa la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il tenoreico, ad esclusione dei prodotti Dop e Igp. Più precisamente, potrà essere classificato come deato unche abbia un titoloometrico non superiore a 0,5%, e come parzialmente deato uncon un titolo superiore a 0,5%, ma comunque inferiore al minimo della categoria precedente alla deazione, di norma compreso tra 8,5% e 9%.