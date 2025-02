Lanazione.it - Pneumatici non ritirati. Segnalazione al ministero

con ritardo, la questione arriva al Mase, lo fa sapere Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, componente Commissione ambiente e territorio della Camera. "Il grido d’allarme lanciato in questi giorni da parte di Luca Pecci, presidente provinciale autoriparatori di Confartigianato Imprese Grosseto, - spiega Rossi - sui ritardi nel ritiro difuori uso, che ha creato forte preoccupazione e malumore tra gli addetti ai lavori, con potenziale danno all’ambiente, mi trova pienamente d’accordo. Per questo motivo ho intrapreso delle interlocuzioni con il Mase, competente in materia per vedere di risolvere al più presto la questione". Poi Rossi prosegue e sottolinea: "La problematica riguardante la raccolta, la gestione e lo smaltimento difuori uso – commenta Rossi - è un importante e delicato tema di carattere nazionale.