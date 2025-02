Quotidiano.net - Platinette ricoverato in ospedale, l’ictus e la lunga riabilitazione: il calvario di Mauro Coruzzi

Milano, 25 febbraio 2025 – Parla a fatica ma non ha perso la sua ironia, in arte, di nuovoper accertamenti dopoche lo ha colpito lo scorso marzo 2023. Un nuovo disturbo si è manifestato “poco prima di Sanremo”, spiega in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram dal suo letto di. Forse è stato il “volere divino”, a “farmi stare lontano dal festival”, scherza, “avrete notato la mia assenza”. Ne avrà per dure settimane “dopo andiamo a casa, spero. Ok?”. Nell’hashtag del post cita ‘La cura per me’, titolo della canzone di Giorgia al Festival. Chi èL’ultima intervista Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da” (@platiplati) Chi èGiornalista, conduttore radiofonico e autore tv,è diventato famoso nelle vesti della drag queen ‘’ con le ospitate nel Maurizio Costanzo Show e grazie al programma su Radio Deejay ‘Platinissima’.