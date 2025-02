Today.it - Platinette fatica a parlare: ricoverato in ospedale, il video

Leggi su Today.it

Mauro Coruzzi si scusa per l'assenza delle ultime settimane. Lo fa in unin cui cerca di rassicurare i suoi molti fan. Nelsi mostra, per quanto possibile, sorridente. È sdraiato sopra un lettino ospedaliero però rassicura tutti: "Sto tornando a casa"."Sonoper.