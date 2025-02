Lettera43.it - Platinette di nuovo ricoverato: il video dall’ospedale

Mauro Coruzzi, noto principalmente con il nome d’arte di, è nuovamenteper accertamenti. Lo ha comunicato lui stesso con unsui social girato direttamente dal suo letto d’ospedale. Nonostante le difficoltà nel parlare, verosimilmente dovute all’ictus ischemico che lo colpì nel marzo del 2023, il noto conduttore e personaggio televisivo ha dimostrato di non aver perso la sua tradizionale ironia. Scherzando sulla tempistica del ricovero per un disturbo accusato poco prima di Sanremo. «Ecco il motivo della mia assenza, forzata dagli eventi. Forse è stato un volere divino», ha spiegato indicato il letto. «Forse è stato un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto, a dire la verità». Rivolgendosi ai suoi fan ha spiegato che non vede l’ora di tornare a casa: «Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa.