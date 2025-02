Thesocialpost.it - Platinette di nuovo in ospedale: “Faccio qualche controllo e torno a casa”

Leggi su Thesocialpost.it

Mauro Coruzzi, meglio conosciuto come, è diinper alcuni accertamenti. Ad annunciarlo è stato lo stessotramite un video pubblicato sui social, dove, disteso nel letto d’, ha voluto aggiornare i suoi follower. Nonostante le difficoltà nel parlare, probabilmente causate dall’ictus ischemico che lo ha colpito lo scorso marzo, il famoso personaggio televisivo non perde il suo spirito ironico.Leggi anche: Italia – Camion esce di strada e sfonda un intero palazzo: l’incidente è spaventosoCon la sua consueta leggerezza, ha scherzato sulla coincidenza del ricovero, avvenuto proprio prima del Festival di Sanremo: “Forse è stata una decisione divina – ha detto – Questo è il mio letto d’, sono qui per dei controlli, e il mio disturbo è comparso proprio prima di Sanremo.