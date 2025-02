Più allievi frequentano le scuole paritarie e più lo Stato ha fondi a disposizione per le scuole statali Ecco perché Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

Alle recenti dichiarazioni del Ministro, Giuseppe Valditara, che ribadivano la natura di “servizio pubblico delle” e proponevano l’introduzione del “buono scuola” per garantire la libertà di scelta educativa a tutte le famiglie, anche a quelle meno abbienti, si è sollevata un’immediata reazione di politici e sindacalisti contrari a finanziare leprivate (!) a discapito delle.Va, anzitutto, puntualizzato che non si tratta diprivate ma di(ex legge 62/2000) e che con i 750 milioni, assegnati per circa 750.000delle, loattribuisce circa 1.000 euro a ciascuno e ne risparmia circa 6.000, versati alla scuola dai genitori. Quindi non è corretto ripetere che si sottraggonoalle; anzi piùlee più lohaper le