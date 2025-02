Lanazione.it - Pistoia, furti in abitazioni: tre arresti. Ladri traditi da un’auto rubata

Leggi su Lanazione.it

, 25 febbraio 2025 – Arrestati dalla polizia ditre albanesi accusati diin piùe di ricettazione. Gli investigatori della squadra mobile ci sono arrivati indagando su un'autoe con un'articolata attività investigativa, svolta anche attraverso l'analisi delle telecamere. Sull'auto c'era una persona già conosciuta agli investigatori. L'attività tecnica svolta - si spiega dalla questura pistoiese - ha permesso di individuare le persone con cui lo stesso ripetutamente si accompagnava. Da altri accertamenti investigativi è emersa la presenza dell'auto nelle immediate vicinanze dicolpite dadenunciati dai proprietari. Uno dei tre fermati risulta senza fissa dimora sul territorio nazionale, mentre gli altri due avevano una prenotazione in un albergo della provincia diper 15 giorni, dopodiché - secondo gli investigatori - avrebbero lasciato l'Italia per far perdere le tracce.