Pisa, ecco la nuova ruota panoramica: 23 metri di magia in città

, 25 febbraio 2025 – È arrivata a, in piazza Vittorio Emanuele unaalta 23. Tanto lo stupore di cittadini e pendolari, che nel corso della giornata di ieri, hanno notato le operazioni di montaggio della struttura, e che salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, entrerà in funzione a partire da sabato pomeriggio. L’installazione è stata curata dalla ditta Lupetti Attrazioni, proprietaria della, che vanta un’altezza di 23e 16 cabine. L’attrazione, denominata «La Luminosa», deve il suo nome alle oltre 6 mila luci a Led che la caratterizzano e la rendono particolarmente visibile anche nelle ore serali, come testimoniano alcune delle foto presenti sul loro sito web. "Siamo originari di Calci – spiega Renato Lupetti –, e siamo orgogliosi di poter finalmente portare la nostra attrazione a, che da tempo tentava di portare unain».