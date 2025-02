Pisa città verde e resiliente | premio nazionale progetto ‘Parco Europa’

Leggi su Corrieretoscano.it

. Il Comune dicon la realizzazione del Parco Europa ha vinto ilalla 25 edizione della manifestazione ‘Laper il’ nella sezione ‘La”. Si tratta dell’unico riconoscimentoassegnato ai comuni italiani in questo ambito, dedicato ai comuni che si sono contraddistinti per realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimoniopubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. La premiazione si è svoltaa Milano e per il Comune dihanno partecipato Fabio Daole, dirigente del Comune diper le infrastrutture verdi, insieme ai funzionari Paola Senatore e Massimo Boi. “Per il Comune di– dichiara il sindaco Michele Conti – è un grande onore ricevere ildedicato alleresilienti, una sezione completamente nuova introdotta quest’anno dalla giuria del“Laper il’ proprio per dare un riconoscimento a livellodedicato alleche con le loro azioni guardano al futuro, con la creazione di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici come stiamo facendo al Parco Europa nel quartiere di Cisanello.