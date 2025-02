Biccy.it - Pippo Balistreti a La Volta Buona fa un nome che non poteva dire: “Oddio nooo!”

Nel corso della puntata odierna de La, Caterina Balivo ha aperto il talk parlando del Festival di Sanremo. Fra i suoi ospiti ilttore, Giovanni Ciacci, Carolina Di Domenico e due artisti che su quel palco hanno vinto, Annalisa Minetti e Valerio Scanu.“Balistreri dal 1981 è ilttore di palco, cioè colui che mette in scena i cantanti, ovvero colui che sa tutto del dietro le quinte“, ha esordito Caterina Balivo. “Verissimo!”, le parole di Giovanni Ciacci. “Lui sa tutto di tutti e a proposito, tu non mi credevi quando le cantanti negli anni ’80 entravano con dei mantelli e dei cappucci, tipo quelle che non si possono nominare perché sono copyright, Loredana Bertè, Marcella Bella..”.a questo punto ha commentato: “Verissimo, anche la Oxa“, scatenando il panico-ilarità fra gli ospiti in studio.