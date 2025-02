Bergamonews.it - Pioltello, una condanna e 8 assoluzioni per il disastro ferroviario. Il marito di una delle vittime: “Deluso e amareggiato”

Caravaggio. “Aspetteremo le motivazioni, ma questa sentenza ci lascia delusi e amareggiati”. Sono le parole di Marco Tagliaferri,della dottoressa Ida Maddalena Milanesi, 61enne di Caravaggio morta neldiil 25 gennaio 2018.Parole che arrivano dopo la sentenza del tribunale di Milano, che ha stabilito una sola(a 5 anni e 3 mesi nei confronti di Marco Albanesi, ex responsabile dell’unità di Brescia di Rfi) e ben otto(compresa quella dell’ex ad di Rfi Maurizio Gentile e della stessa società). Questo l’esito in primo grado del processo ad ex dirigenti, dipendenti e tecnici di Rete ferroviaria italiana per il deragliamento del treno regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, nel quale morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite o subirono traumi psicologici.