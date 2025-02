Pioltello assolti sette manager e Rfi per il disastro ferroviario Condannato un solo manager | Sottovalutò un rischio noto

Leggi su Open.online

Une otto«perché il fatto non sussiste»:anni dopo si chiude così – almeno in primo grado – il processo suldi, in provincia di Milano, dove il 25 gennaio 2018 persero la vita 3 donne e oltre 200 persone rimasero ferite o subirono gravi traumi psicologici. La sentenza dei giudici del tribunale di Milano, dopo quattro ore in Camera di consiglio, ha individuato come unico responsabile del deragliamento Marco Albanesi, ex responsabile dell’unità di Brescia di Rfi (Rete ferroviaria italiana). Sarebbe stato lui, infatti, il capo dell’unità di manutenzione che si occupava della tratta ferroviaria su cui il regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi si spezzò in tre parti. Per lui 5 anni e 3 mesi di detenzione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici.