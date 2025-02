Calciomercato.it - Pioggia di firme e Ranieri show: la Roma mette le ali

Lavola con Claudioin panchina. I numeri del tecnico giallorosso sono infatti straordinari: ha una media da 2,5 punti a partita ed è reduce dal decimo risultato utile consecutivo., quantein arrivo – calciomercato.itLa vittoria contro il Monza per 4-0 ha permesso poi ai giallorossi di raggiungere quota 40 punti, a due punti dalla Fiorentina e a sette dalla Lazio, quinta in classifica., del resto, non ha mai fatto troppo mistero del suo obiettivo. Ha gestito la rosa e le risorse a disposizione senza mollare mai il campionato, con l’ambizione di compiere un altro miracolo sportivo. Nel frattempo, il calciomercato dellaha vissuto un’accelerazione importante nell’ultimo periodo, con l’annuncio del prolungamento del contratto di Niccolò Pisilli.Il classe 2004, che era in scadenza nel 2026, è stato al centro della puntata di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’.