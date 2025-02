Ilfattoquotidiano.it - Pino Daniele pubblico e privato in una mostra “Spiritual” a Palazzo Reale a Napoli: “È un invito al pubblico a guardarsi dentro, a ragionare”

È stata presentata a”, unaper festeggiare i 70 anni di, dal 19 marzo fino al 6 luglio a. Si tratta di un progetto culturale che intende rievocare le origini del mondo artistico di, la sua dimensione trascendente e il suo lascito socio-culturale.“Lasi apre con mio padre in video che parla di Eduardo De Filippo e di come si sentisse parte di unaeduardiana – ha detto Alessandro, figlio del musicista e presidente della Fondazione– Il lavoro che stiamo svolgendo sullaè un profondo senso di ricerca, che si riflette in questo suo moto di dare un senso profondo a quello che uno fa, come artista con le opere che ha lasciato, ma anche come uomo, è unal, a”.