Piero Gobetti, novantanove anni dopo: convegni e seminari per riscoprirne il pensiero

Firenze, 25 febbraio 2025- "fa, a Parigi, si spegneva, una delle voci più autorevoli della cultura e della politica antifascista. Saggista, editore e filosofo della libertà,ha segnato un’epoca con il suo spirito di intransigente rinnovamento. Oggi, il Circolo Culturaleannuncia un ampio programma diche si terranno nel corso del 2025, per proseguire poi l’anno successivo, nel 2026, in occasione del centenario dalla scomparsa". Così il segretario del CircoloRoberto Badulato, che annuncia come al centro di queste iniziative spicca il convegno intitolato “Ripensando oggi la figura e le idee di”, ideato per rivisitare le prospettive politiche e culturali di un pensatore troppo a lungo trascurato, ma tornato di grande attualità.