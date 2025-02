Biccy.it - Pierdavide Carone, Mi Vuoi Sposare? è il nuovo singolo dopo Ora O Mai Più

Leggi su Biccy.it

è l’unico ad aver partecipato a Ora O Mai Più con un progetto musicale e ora,il rilancio grazie a Rai1 ha deciso di provarci giocando la carta Eurovision Song Contest. Lo ha fatto cercando di passare da San Marino grazie al concorso San Marino Song Contest.Il brano che ha scelto è Mi? che fa parte del suo ultimo album, uscito un paio di mesi fa. Avrei preferito ascoltare Carla E La Credenza, ma va beh., Mi? è ilOra O Mai Piùsi scontrerà con il brano Mi? contro altri cantanti della musica italiana e non solo. Il favorito, a livello di popolarità, è però senza dubbio Gabry Ponte con Tutta L’Italia.Bianca Atzei (Italia) – TestacodaBesa (Albania) – Tiki tikiBoosta (Italia) – BTWVincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu(Italia) – Mi?Marco Carta (Italia) – Solo fantasiaLuisa Corna (Italia) – Il giorno giustoCuRLi (Svezia) – JulietElasi (Italia) – LorellaHaymara (Italia) – Tómame las manosKiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the worldPaco (San Marino) – Until the endGabry Ponte (Italia) – Tutta l’ItaliaQuesto e quello (Italia) – Bella BallaSilvia Salemi (Italia) – CoralliAngy Sciacqua (Belgio) – “I”Taoma (Italia) – NPCTeslenko (Ucraina) – StormThe Rumpled (Italia) – You Get Me So HighGiacomo Voli (Italia) – Ave MariaSan Marino Song Contest, il cast: da Gabry Ponte ahttps://t.