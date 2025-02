Panorama.it - Piccoli aerei, grande economia

Secondo uno studio commissionato dalla General Aviation Manufacturers Association (Gama), nel2023 il comparto dell'aviazione generale (Ag) avrebbe contribuito all’statunitense con339,2 miliardi di dollari e supportando 1,3 milioni di posti di lavoro in tutta la nazione. L'analisi completa di Price water house Coopers (PwC), ha richiesto oltre un anno di lavoro ed è stata pubblicata nel rapporto Contribution of General Aviation to the US Economy in 2023. “Sono entusiasta di riferire sul nostro contributo economico, gli 1,3 milioni di posti di lavoro che creiamo come settore nel suo complesso”, ha affermato Pete Bunce, presidente e Ceo di Gama durante la conferenza stampa sullo stato dell'industria dell'associazione, spiegando: “stiamo parlando di costruire aeromobili, progettarli, ma anche di mantenerli, del nostro settore dei servizi, di tutte le persone che lavorano sui nostri centri di movimentazione aeroportuale, dei nostri meccanici e delle officine di riparazione in tutto il paese: sono un sacco di posti di lavoro.