Ilgiorno.it - Piazzale Donne Partigiane: "Arte, concerti ed eventi. È un punto d’aggregazione"

La chiamano "Astronave" per via della forma che ricorda quella di un disco volante. L’enorme tettoia - simbolo della Barona - si erge al centro di, al di sopra di una struttura polifunzionale: al suo interno un’associazione per anziani organizza balli, lezioni d’e di ginnastica, il centro di aggregazione Barrio’s ospita, laboratori e spettacoli, le onlus Comunità Nuova e Amici di Edoardo gestiscono corsi d’italiano e attività di doposcuola, ma ancheall’aperto come pranzi condivisi e un centro estivo. "È unper l’intero quartiere - osserva Amina Makram, che abita vicino - E la struttura è tutta affrescata con murales". Tra i volti raffigurati c’è quello di Angela Davis, leader del movimento afroamericano, al fianco di un’attivista brasiliana assassinata e di una guerrigliera curda uccisa in guerra.