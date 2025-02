Abruzzo24ore.tv - Piazza Duomo incompleta: il disastro annunciato e le penali che gravano sulla città

L'Aquila - Il consigliere Paolo Romano denuncia il danno alla collettività e chiede risarcimenti per i gravi disagi causati dalla gestione dei lavori. La riqualificazione diavrebbe dovuto essere completata il 21 dicembre 2023, ma oggi, a distanza di oltre un anno, i lavori sono ancora fermi. La ditta Penzi, incaricata dell'esecuzione, non sarà più quella a portare a termine l’opera. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di interrompere il contratto con l'impresa, mettendola in mora e diffidandola, riservandosi il diritto di chiedere il risarcimento per i danni causati dai numerosi inadempimenti contrattuali. Leaccumulate fino ad ora ammontano a una cifra di ben 900mila euro, una somma che pesa notevolmente sulle finanze comunali. La situazione era ampiamente prevedibile, tanto che già a luglio 2024 avevo sollevato la questione con un'interrogazione.